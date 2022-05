Bombshell - La voce dello scandalo: ecco l'incredibile trasformazione di Charlize Theron!

Questa sera alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda Bombshell - La voce dello scandalo, film inchiesta che racconta le vicende che portarono alle denunce di molestie sessuali rivolte a Roger Ailes, all'epoca capo e direttore di Fox News, che a quanto pare (ma non era un segreto) assumeva i volti della redazione con metodi tutt'altro che rispettabili.

In veste di produttrice e di protagonista troviamo Charlize Theron, che nella pellicola diretta da Jay Roach interpreta Megyn Kelly, una delle più celebri conduttrici di Fox News, tra coloro che si convinsero a denunciare pubblicamente Ailes per le sue malefatte. Ciò che a prima vista potrebbe sembrare una trasformazione molto soft nei panni del personaggio è in realtà un grandissimo lavoro del reparto trucco che ha reso il volto della Theron praticamente identico a quello di Kelly.

Nel video che trovate in alto su questa pagina, vediamo meglio in che modo il reparto trucco ha trasformato il volto dell'attrice che avrebbe ottenuto quindi la sua terza nomination agli Oscar proprio per questa interpretazione in Bombshell. Il trucco si è ovviamente concentrato sulle protesi da applicare sugli zigomi e specialmente sul naso, ricostruendo quanto più fedelmente possibile il volto di Kelly. Date un'occhiata voi stessi!

Per quanto riguarda il resto del cast, Nicole Kidman veste i panni di Gretchen Carlson, ex conduttrice di Fox News che denuncerà Roger Ailes (John Lithgow) nell’estate del 2016 per molestie sessuali, Margot Robbie (Suicide Squad, C'Era Una Volta a Hollywood) sarà una fittizia produttrice associata di Fox News, mentre il premio Oscar Allison Janney (Tonya) sarà Susan Estrich, l’avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula. A chiudere la cerchia del cast ci sono l’interprete Kate McKinnon (Ghostbusters), Mark Duplass ed Alice Eve.

Approdato su Prime Video nell'aprile 2020 (in piena pandemia), qui trovate la recensione di Bombshell.