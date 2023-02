Bombshell, il regista su Margot Robbie: 'Analizza le scene come una nerd'

Un team-up al femminile come quello di Bombshell non è una cosa che si vede tutti i giorni: mettere insieme un trio di protagoniste come quello composto da Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie è un qualcosa che non tutti possono permettersi! A spiccare sulla conclamata esperienze delle due co-star, però, fu proprio l'approccio di Robbie.

A parlarne fu il regista Jay Roach, che all'epoca dell'uscita in sala del film volle soffermarsi in particolar modo sull'atteggiamento della star di The Wolf of Wall Street e The Suicide Squad nei confronti della recitazione, dicendosene particolarmente colpito.

"Ha un modo di analizzare le scene che è così nerd, conosce benissimo ogni punto che vuole colpire. [...] È una persona davvero portata per l'artigianalità, al metterci tutto il cuore, tutta l'anima e tutte le sue incredibili abilità" furono le parole del regista sull'attrice che, dal canto suo, si disse scioccata da un dettaglio sulle molestie sessuali rivelatole da Bombshell.

Un modo di fare che sta portando Margot Robbie decisamente lontano, a giudicare dalla strabiliante carriera della nostra prima e dopo Bombshell, dai già citati film di Scorsese e Gunn ai vari Tonya, Babylon e al prossimo, attesissimo Barbie di Greta Gerwig. Per non sfigurare davanti a Nicole Kidman e Charlize Theron, d'altronde, non basta certo essere un'attrice come tante!