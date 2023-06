Bombshell, perchè la scena della molestia fu girata una sola volta?

Non è mai semplice recitare una scena in cui viene rappresentata una violenza sessuale. A essere messo alla prova non è solo il lato fisico ma anche quello psicologico di un'attrice. Una delle scene diventate più iconiche di Bombshell è, infatti, stata girata una sola volta da punti di vista differenti.

Il regista ha richiesto esplicitamente che la scena non venisse girata per più di una volta per evitare di sottoporre Margot Robbie ad uno stress emotivo eccessivo. Il personaggio dell'attrice australiana, infatti, diventava vittima di una molestia da parte del suo capo, Roger Ailes, personaggio realmente esistito, che gli chiedeva esplicitamente di alzarsi la gonna. Nonostante il ruolo della Robbie fosse inventato di sana pianta, a differenza del resto di quelli presenti nel film, pare che la scena fosse stata concepita come un insieme di esperienze e testimonianze di donne che avevano lavorato con Ailes.

Margot Robbie è rimasta sconvolta dalla scena di violenza sessuale in Bombshell che testimonia come alcuni ambienti di lavoro siano ancora fortemente maschilisti. La pellicola, infatti, racconta la storia di alcune donne, membri della redazione di Fox News, che accusarono il fondatore del celebre canale di molestie sessuali. Quella che ne venne fuori fu una reazione a catena di denunce e accuse nei confronti dell'uomo.

