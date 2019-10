Bombshell, il nuovo trailer del film con Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman

Lionsgate ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Bombshell, l'atteso film basato sullo scandalo sessuale che coinvolse il boss di Fox News Roger Ailes e che vedrà come protagoniste Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman.

Oltre a fornirci un primo sguardo a un quasi irriconoscibile John Lithgow nei panni di Ailes, il filmato mostra il primo giorno del personaggio della Robbie nella redazione, con tanto di consigli su come attirare gli spettatori: "Devi chiederti cosa spaventerebbe tua nonna e farebbe infuriare tuo nonno, quella è una storia di Fox." Potete trovare il trailer in cima alla notizia.

Nicole Kidman vestirà i panni di Gretchen Carlson, ex conduttrice di Fox News che denuncerà Roger Ailes nell’estate del 2016 per molestie sessuali, mentre Margot Robbie sarà una fittizia produttrice associata di Fox News. Nel cast troveremo anche Allison Janney (Tonya) nei panni di Susan Estrich, l’avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula,, insieme a Kate McKinnon, Mark Duplass e Alice Eve.

Ospite da Ellen Degenres per promuovere la pellicola, la Theron ha spiegato che la storia di Bombshell è stata sviluppata con l'aiuto di fonti dirette, incluse alcune persone anonime che stanno tuttora lavorando a Fox News.

Il film debutterà nelle sale degli Stati Uniti il prossimo 20 dicembre, mentre al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita italiana. Nel frattempo vi rimandiamo al primo trailer di Bombshell, da non confondere con la miniserie The Loudest Voice in the Room che vedrà Russell Crowe nei panni di Ailes.