Bombshell, Margot Robbie e la scena di violenza sessuale: 'Mi ha scioccato'

Sebbene, in confronto alle colleghe Nicole Kidman e Charlize Theron, quello di Margot Robbie sia l'unico personaggio inventato in Bombshell, l'onere di recitare nella sequenza più scomoda dell'intera produzione è spettato proprio alla giovane star.

Il personaggio di Margot Robbie è l'unico fra i principali del film a non essere basato su una persona realmente esistita: è semplicemente stato inventato per il film da una combinazione di persone e dalle loro esperienze di vita reale, tutte incluse in un solo individuo per semplificare la narrazione.

La scena in cui Roger Ailes che chiede a Kayla Pospisil di alzare la gonna è stata girata con più cineprese accese contemporaneamente per catturare diversi angoli e prospettive: il regista ha infatti dichiarato di aver preferito questo approccio - inusuale tipicamente - perché non voleva che la Robbie fosse costretta a ripeterla più volte. Sebbene il film sia incentrato su una storia di vere molestie sessuali sul posto di lavoro, l'attrice ha infatti spiegato di aver realizzato appieno cose fosse in gioco solo dopo aver concluso la lettura della sceneggiatura.

"Una delle battute che mi ha scioccato quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta è stata che le molestie sessuali includono qualsiasi discorso sessuale indesiderato", ha detto all'Herald Sun. "Ho sempre pensato che richiedesse un contatto fisico per essere considerato illegale o sbagliato. La cosa mi ha davvero scioccato."

Nella sequenza in questione, non c'è alcun contatto fra Ailes e Kayla, eppure l'attrice (e le cineprese di Roach) riesce a trasmettere alla perfezione tutto il disagio del suo personaggio. Ha anche definito la sequenza come la più scomoda da realizzare di tutta la sua carriera.

