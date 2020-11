Bombay Rose, il trailer del primo film d'animazione Netflix prodotto in India

È stato pubblicato online il primo e affascinante trailer ufficiale di Bombay Rose, primo film d'animazione targato Netflix interamente prodotto e sviluppato in India diretto dall'acclamato Gitanjali Rao (Printed Rainbow) e che potrebbe condurre il colosso dello streaming anche a una candidatura all'Oscar in territorio animato.

Si tratta del progetto apripista di un accordo che prevede altre collaborazione in territorio indiano. Il film è interamente ideato in 2D e dipinto a mano e da questo primo assaggio appare assolutamente delizioso tanto nei colori quanto nelle atmosfere, che di base affrontare tematiche sentimentali e drammatiche.



Basato su eventi reali, Bombay Rose racconta la lotta delle persone che migrano a Mumbai da piccole cittadine limitrofe, soffermandosi anche sull'importanza della fantasia del cinema di Bollywood per distrarre le loro menti in una città soffocante, spietata e affollata. Dipinto fotogramma per fotogramma dai talenti di Paperboat Animation Studios, il film attira con la sua estetica calda e raffinata e non cerca di evitare tematiche attuali come il romanticismo interreligioso, la migrazione economica e il lavoro minorile.



A sorprendere su tutto, comunque, è la realizzazione dell'architettura urbana tradotto in animazione con uno stile documentaristico sorprendente.



Fateci sapere cosa ne pensate del trailer di Bombay Rose nei commenti in calce alla notizia. Vi lasciamo alle uscite Netflix di novembre.