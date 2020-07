Bologna, film porno proiettato in piazza: i carabinieri fermano la goliardata

La notte scorsa alcuni giovani bolognesi sono stati protagonisti di una goliardica bravata estiva. Sul maxischermo montato in Piazza Maggiore in occasione della rassegna Sotto le stelle del cinema, a cura della Cineteca di Bologna, sono state proiettate le immagini di un film a luci rosse, per la sorpresa dei pochi passanti ancora in giro.

L'episodio è avvenuto infatti intorno alle 2 di notte, e si è concluso con l'intervento dei Carabinieri, sollecitati da una signora che ha assistito alla scena. Piazza Maggiore si era ormai svuotata dopo la proiezione di un film di Tarkovskij e, come riferisce il verbale, "una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna, impegnata in un controllo del territorio in via IV Novembre, è stata fermata da un’anziana bolognese in evidente stato di agitazione, che riferiva di essere fuggita da Piazza Maggiore perché sul maxi schermo installato in occasione della XXVI edizione di Sotto le Stelle del Cinema stavano proiettando un film pornografico."

Una volta arrivati in piazza, i militari hanno verificato che il racconto della donna era veritiero. Un ventiquattrenne italiano, in compagnia di una decina di amici, stava proiettando il film grazie al suo computer portatile, assistendo alla visione dalle ultime file. Dovrà rispondere adesso dell'accusa di "atti contrari alla pubblica decenza".

La rassegna Sotto le stelle del cinema prevede nei prossimi giorni anche film del calibro di Skyfall (leggi qui la nostra recensione) e Pranzo di Ferragosto, film premiato nel 2008 a Londra.