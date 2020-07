Bollywood, la famiglia della star Bachchan positiva al Coronavirus

Una delle più importanti star di Bollywood, Amitabh Bachchan, 77 anni, è risultata positiva al Coronavirus insieme a tutti i componenti della famiglia. Amitabh è ricoverato all'ospedale di Mumbai insieme al figlio Abhishek e alla nuora Aishwarya Rai. Ad annunciare la positività è stata la stessa star indiana sul suo account ufficiale Twitter.

"Sono risultato positivo al COVID e sono stato portato in ospedale" ha dichiarato la star, che si trova in isolamento così come il figlio.

"Entrambi abbiamo avuto sintomi lievi e siamo stati ricoverati in ospedale. Invito tutti a mantenere la calma e non farsi prendere dal panico".

Ad aggiornare sulle condizioni di salute della famiglia Bachchan è stato addirittura il ministro della salute indiano del Maharashtra.

La famiglia Bachchan è una delle più famose in India e la notizia ha inevitabilmente fatto il giro del Paese; tra i contagiati anche la figlia della coppia di attori, di soli 8 anni.

Al primo test madre e figlia erano risultate negative ma successivamente la ripetizione del test ha dato esito positivo.

Le autorità indiane sostengono che le condizioni di salute di padre e figlio sono attualmente stabili e che i sintomi rilevati sono lievi, come annunciato dallo stesso attore nel suo post su Twitter.

Amitabh Bachchan è uno degli attori più noti in India e in passato era entrato anche in politica, oltre a lavorare come conduttore televisivo. Il figlio ha seguito le orme del padre e ha sposato Aishwarya Rai, eletta Miss Mondo nel 1984.

Anche a Hollywood diverse star sono state contagiate; Tom Hanks e la moglie hanno contratto il virus così come Idris Elba è risultato positivo al Coronavirus diverse settimane fa.