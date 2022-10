Boiling Point: arriva in Italia il film di un solo piano sequenza che sfida The Bear

ARTHOUSE, nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures dedicato al cinema d’essai, ha pubblicato in queste ore il trailer italiano di Boiling Point - Il disastro è servito, nuovo film arrivo nei cinema italiani a partire da giovedì 10 novembre.

Perfetto per chi ha amato l'acclamata serie tv The Bear disponibile su Disney Plus, il film è girato in un unico lungo piano sequenza e racconta le vicende professionali e personali di un talentuoso chef nel giorno più impegnativo dell’anno, in un crescendo vorticoso che lascia lo spettatore con il fiato sospeso: in uno dei ristoranti più alla moda di Londra, nella sera più movimentata dell’anno, il talentuoso capo chef Andy Jones (Stephen Graham) è sul filo di un rasoio mentre crisi personali e professionali minacciano di distruggere tutto ciò per cui ha sempre lavorato. La visita a sorpresa di un ispettore sanitario mette il personale in difficoltà e Andy dovrà fare il possibile per attenuare le tensioni.

Premesse e tecniche di messa in scena che appunto non possono non ricordare la serie tv di FX creata da Christopher Storer, con la quale però Boiling Point non ha nessun legame: l’opera seconda diretta da Philip Barrantini, che si è aggiudicata premi e nomination nei festival di tutto il mondo - tra cui BAFTA, Taormina Film Fest, British Independent Film Awards, Zurich Film Festival e Göteborg Film Festival – è stata realizzata nel Regno Unito (non a Chicago) ed è interpretata da Stephen Graham (The Irishman di Martin Scorsese, Boardwalk Empire, candidato ai BAFTA 2020 per The Virtues), nel ruolo dello chef Andy Jones e include nel cast anche Jason Flemyng (Il curioso caso di Benjamin Button), Ray Panthaki (Collete) e Malachi Kirby (Small Axe).

La data d'uscita nei cinema italiani, lo ripetiamo, è fissata per il prossimo 10 novembre. All'interno dell'articolo potete trovare trailer e locandina.