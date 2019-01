Bohemian Rhapsody: la versione karaoke arriva grazie al circuito The Space

Pochi giorni fa vi avevamo segnalato il ritorno in sala di Bohemian Rhapsody sotto forma di versione karaoke, e adesso The Space ha comunicato che distribuirà la versione speciale del film in tutte le sale del suo circuito.

Nelle uniche date del 22 e 23 gennaio, il film della 20th Century Fox torna nei cinema in un’inedita versione sing along grazie alla quale il pubblico avrà l’opportunità di cantare in sala quei brani entrati a pieno titolo nella cultura musicale di tutto il mondo.

Proprio la musica, quindi, diventa la vera protagonista offrendo agli spettatori di The Space Cinema l’esclusiva possibilità di vivere un’esperienza di condivisione sociale e di divertimento unica nel suo genere e che apre la strada a un nuovo modo di vivere il cinema in compagnia.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del circuito al link: http://bit.ly/BohemianRhapsodyTSC. Sarà possibile, inoltre, assistere alla versione karaoke di Bohemian Rhapsody anche con The Space Pass, l’abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei cinema The Space.

Bohemian Rhapsody, che prende ovviamente il nome dal celebre brano dei Queen, ripercorre la vita e la carriera del frontman Freddie Mercury (Rami Malek), nato nell'allora Zanzibar (oggi Tanzania) con il nome di Farrokh Bulsara e morto tragicamente di Aids nel 1991 a 45 anni. Dalla sua uscita nelle sale, il film è diventato il biopic musicale di maggior successo della storia del cinema con oltre $750 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo: in Italia è al quarto posto tra i più alti successi al botteghino degli ultimi dieci anni.