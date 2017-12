Bohemian Rhapsody: Singer accusa la Fox di non avergli permesso di curare un genitore

ha accusato la Fox di aver rifiutato di concedergli del tempo libero per occuparsi dei problemi di salute di uno dei suoi genitori, motivo per cui afferma di essere stato licenziato dal biopic sui Queen, Bohemian Rhapsody . A causa delle numerose complicazioni sopraggiunte sul set del film, lo Studio ha deciso per l'allontanamento.

Bryan Singer ha rilasciato una dichiarazione, attraverso il suo avvocato Andrew B. Brettler, diverse ore dopo l'annuncio ufficiale della Fox:"Bohemian Rhapsody è un mio passionale progetto. Con meno di tre settimane di riprese rimanenti ho chiesto alla Fox un po' di tempo libero per poter tornare negli Stati Uniti e occuparmi di urgenti problemi di salute riguardanti uno dei miei genitori. Questa è stata un'esperienza molto faticosa e alla fine ne ha pagato il conto la mia salute. Sfortunatamente, lo Studio non era disposto ad accogliere le mie richieste e ha interrotto il mio lavoro. Non è stata una mia decisione e non avevo alcun potere su di essa."

Singer ha inoltre smentito le voci che volevano il suo allontanamento come la conseguenza di un cattivo rapporto e di accese liti con l'attore protagonista del film, Rami Malek, che interpreta il frontman dei Queen, Freddie Mercury:"A volte avevamo delle divergenze creative sul set ma Rami e io siamo riusciti a mettere da parte queste differenze di vedute e abbiamo continuato a lavorare insieme sul film fino al giorno del Ringraziamento. Non volevo altro che poter finire questo progetto e contribuire a onorare l'eredità lasciata dai Queen. Fox non mi ha permesso di farlo perché avevo bisogno di mettere temporaneamente in primo piano la mia salute e quella dei miei cari."



Fox al momento non ha commentato il comunicato di Singer. Lo Studio aveva rilasciato una dichiarazione dove annunciava che "Bryan Singer non è più il regista di Bohemian Rhapsody". Lo Studio ha interrotto la collaborazione, secondo alcune fonti, a causa delle ripetute assenze del regista sul set. Al momento non è ancora stato nominato il sostituto. Le riprese si sono svolte a Londra e le fonti raccontano che lunedì, a causa delle assenze del regista, il direttore della fotografia Thomas Newton Sigel sarebbe intervenuto per dirigere le riprese. La Fox, nella dichiarazione del 1° dicembre, sosteneva inizialmente di aver "interrotto temporaneamente la produzione di Bohemian Rhapsody a causa dell'inaspettata indisponibilità di Bryan Singer".

Un rappresentante del regista aveva commentato, affermando che l'interruzione era dovuta ad "una questione di salute personale riguardante Bryan e la sua famiglia. Bryan spera di tornare al lavoro subito dopo le vacanze."

Altre voci hanno raccontato che uno dei membri del cast, Tom Hollander (Jim Beach nel film), avrebbe lasciato il set del film a causa dei comportamenti di Singer, venendo poi convinto a tornare sui suoi passi. Le sole due settimane restanti potrebbero portare lo Studio a decidere per una soluzione interna (come lo stesso Sigel) per completare le riprese, invece di chiamare un nuovo regista.

Bryan Singer in passato ha diretto, tra gli altri, quattro capitoli del franchise degli X-Men, I soliti sospetti e Superman Returns.