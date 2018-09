Bohemian Rhapsody: Rami Malek sull'AIDS, la sessualità e altri temi spinosi del film

Secondo quanto dichiarato da Rami Malek in una recente intervista, Bohemian Rapsody non si tirerà indietro nel momento in cui dovrà affrontare temi scottanti come l'AIDS o la sessualità.

Il film recentemente è stato accusato di voler "ripulire" la storia di Freddy Mercury, e secondo i detrattori avrebbe evitato di parlare di temi delicati per restare accessibile a tutti. L'attore di Mr. Robot, però, ha smentito ogni tipo di accusa sostenendo che Bohemian Rhapsody non avrebbe potuto essere realizzato senza ritrarre la sessualità e la morte prematura di Mercury a causa dell'Aids.

"È un peccato che le persone facciano commenti dopo un minuto di teaser, tra l'altro impostato solo sulla musica", ha detto l'attore. "In primo luogo, vorrei dire che non penso che il film si allontani dalla sua sessualità o dalla malattia che l'ha ucciso, l'Aids. Credo che anche se qualcuno avesse voluto evitare di parlarne, non vedo come avrebbe potuto riuscirci. È un po' assurdo che qualcuno giudichi il film da un minuto di trailer."

L'attore ha concluso: "Questa pandemia è ancora una terribile minaccia per così tante persone nel mondo, esiste per molte realtà e penso che sarebbe un peccato non affrontarla."

Descritto come un importante e potente biopic sulla figura del leggendario Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody porta al pubblico la musica mai dimenticata e intramontabile della band dei Queen.

Nel cast, oltre a Malek nel ruolo di Mercury, anche Ben Hardy, Gwylim Lee e Joseph Mazzello, che interpreteranno gli altri membri della band, Roger Taylor, Brian May e John Deacon. Nel cast anche Lucy Boynton, Allen Leech, Tom Hollander e Mike Myers.

La sceneggiatura del progetto - approvato dai membri restanti dei Queen - è stata affidata a Anthony McCarten. Bryan Singer ha diretto una buona porzione della pellicola, prima di esser licenziato ufficialmente dalla Fox nel dicembre del 2017. A sostituirlo in corsa è subentrato Dexter Fletcher.

Bohemian Rhapsody è prodotto da New Regency e GK Films e arriverà nelle sale americane il 2 novembre. In Italia uscirà il 29 novembre.