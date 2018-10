Bohemian Rhapsody: Rami Malek diventa Freddie Mercury nella nuova featurette

20th Century Fox ha rilasciato una nuova featurette per Bohemian Rhapsody, attesissimo biopic dedicato ai Queen. Il video mostra il percorso di Rami Malek per interpretare il leggendario Freddie Mercury.

Descritto come un importante e potente biopic sulla figura del cantante dei Queen, Bohemian Rhapsody porta al pubblico la musica mai dimenticata e intramontabile della band, racconta la storia di Mercury con il suo gruppo e la sua malattia che lo ha portato via dal mondo troppo presto.

La pellicola racconta i primi quindici anni del gruppo rock, dalla nascita nel 1970 al Live Aid del 1985. Diretto da Bryan Singer, unico regista accreditato anche dopo il licenziamento e il lavoro di Dexter Fletcher per completare le riprese, il film comprende nel cast anche Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwylim Lee, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers e Dermot Murphy.

La sceneggiatura del progetto - approvato dai membri restanti dei Queen - è stata affidata a Anthony McCarten. Bryan Singer ha diretto una buona porzione della pellicola, prima di esser licenziato ufficialmente dalla Fox nel dicembre del 2017. A sostituirlo in corsa è subentrato Dexter Fletcher.

Bohemian Rhapsody è prodotto da New Regency e GK Films e arriverà nelle sale americane il 2 novembre. In Italia sarà nelle sale cinematografiche dal 29 novembre. Potete trovare la featurette all'interno della notizia, in alto.