Bohemian Rhapsody: le prime reazioni esaltano la performance di Rami Malek

Anne Thompson di IndieWire ha definito il film come "un diretto biopic colmo di musica dei Queen e con un'ottima performance di Rami Malek". L'apprezzamento per l'attore è condiviso anche da Mike Ryan di Uproxx (Rami Malek è eccezionale), e Scott Matnz (Malek è magnifico). Secondo Pete Hammond di Deadline, Malek sarebbe addirittura uno dei favoriti per il prossimo Oscar come miglior attore protagonista. Tra i pareri negativi troviamo quello di Kyle Buchanan del New York Times, che ha definito il film come "un'esaltata trasposizione da Wikipedia." Potete trovare le altre reazioni in calce alla notizia.

BOHEMIAN RHAPSODY: That Live Aid performance gave me chills. The rest of the movie... — erickohn (@erickohn) 8 ottobre 2018

Bohemian Rhapsody is a straight-on biopic with plenty of Queen music and a strong performance by Rami Malek. It will get mixed reviews. It might play with audiences. — Anne Thompson (@akstanwyck) 7 ottobre 2018

My biggest takeaway from BOHEMIAN RHAPSODY is how much the rest of Queen resents Freddie Mercury. But Rami Malek is outstanding. Also, the fact Mike Myers is in this movie is genius and insane. — Mike Ryan (@mikeryan) 8 ottobre 2018

just did a double feature of A STAR IS BORN and BOHEMIAN RHAPSODY and yeeeeesh that contrast didn’t do the latter any favors. Rami Malek sure nails that imitation, tho. — david ehrlich (@davidehrlich) 8 ottobre 2018

Absolutely beyond blown away by #BohemianRhapsody! Rami Malek is phenomenal. Gorgeous story, amazing concert movie...I don’t have enough words! pic.twitter.com/2lFZCX2O6d — Jenna Busch (@JennaBusch) 7 ottobre 2018

BOHEMIAN RHAPSODY is a glorified Wikipedia entry but Rami Malek plays Freddie Mercury (and wears his wonderful costumes) with incredible gusto — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 7 ottobre 2018

How do you turn an ok movie into a good one? Five words: Rami Malek as Freddie Mercury. #BohemianRhapsody — Mara Reinstein (@MaraReinstein) 8 ottobre 2018