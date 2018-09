Bohemian Rhapsody: la première del film sarà alla Wembley Arena!

La première di Bohemian Rhapsody, il biopic sui Queen diretto da Bryan Singer, si svolgerà nella Wembley Arena il prossimo 23 ottobre. Il film racconterà l'ascesa della rock band e del leggendario front-man, Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek. La prima mondiale del film si svolgerà nella location della loro più famosa esibizione dal vivo.

Bohemian Rhapsody sarà proiettato il 23 ottobre alla SEE Arena di Londra, a Wembley, nello stesso stadio dove i Queen suonarono davanti a 72.000 persone per il concerto del Live Aid del 1985, votato come il più grande show dal vivo di tutti i tempi da una vasta selezione di critici e musicisti.

20th Century Fox e Regency Enterprises hanno annunciato la decisione ufficiale, aggiungendo che la première sarà aperta al pubblico e andrà a beneficio della Mercury Phoenix Trust, l'organizzazione fondata nel nome di Freddie Mercury, che sostiene le iniziative per la lotta all'HIV/AIDS a livello globale.

"Siamo lieti di essere alla SEE Arena, a Wembley, che offre ai fan dei Queen la possibilità di condividere quello che sarà un evento fantastico" ha dichiarato l'amministratore delegato della Fox, Chris Green "La location è perfetta per mostrare le performance dello show nel film".

Bohemian Rhapsody vede Rami Malek nei panni del protagonista, Freddie Mercury. Insieme a lui nel cast anche Ben Hardy (Roger Taylor), Joseph Mazzello (John Deacon) e Gwilym Lee (Brian May), con Lucy Boynton, Allen Leech, Aaron McCusker, Aidan Gillen e Tom Hollander. Bryan Singer è rimasto accreditato come regista del film nonostante il licenziamento a causa dello scandalo delle molestie sessuali nel quale è rimasto coinvolto. Il film è stato completato da Dexter Fletcher.

Il film arriverà nelle sale italiane il 29 novembre.