Bohemian Rhapsody, perchè il film con Sacha Baron Cohen fu scartato?

Prima del film che abbiamo visto in sala e che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, Bohemian Rhapsody ha avuto anni ed anni di gestazione. Originariamente il primo a mostrare la volontà di voler realizzare un biopic su Freddie Mercury era stato l'attore e comico inglese Sacha Baron Cohen.

Il progetto però non andò mai in porto a causa del rifiuto dei Queen rimanenti (Roger Taylor e Brian May) di produrre la pellicola. Secondo quanto trapelato da alcune indiscrezioni, il film prodotto da Cohen avrebbe "glorificato" meno la figura di Freddie Mercury puntando a raccontare anche i suoi lati più ambigui e oscuri che si vedono molto poco nel film con protagonista Rami Malek. Dopo il rifiuto da parte della band, Cohen non ha avuto parole di elogio nei loro confronti attaccandoli per la loro scelta di voler raccontare una versione "edulcorata" del loro frontman.

Lo stesso Roger Taylor ha detto che il Freddie Mercury di Sacha Baron Cohen sarebbe stato una m****a, dichiarando anche il poco talento del comico dal punto di vista attoriale. Effettivamente, per chi conosce la vera storia del cantante britannico, Bohemian Rhapsody non ripropone con il 100% della fedeltà la sua storia ma diventa un modo per omaggiarlo come artista e come icona pop. La scelta di eliminare dal biopic tutti gli elementi problematici della sua figura sembra essere ciò che ha indispettito maggiormente Sacha Baron Cohen che, a quanto pare, avrebbe realizzando un film molto più oscuro.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film vi consigliamo la nostra recensione di Bohemian Rhapsody, pellicola che ha portato Rami Malek a conquistare l'Oscar come miglior attore protagonista. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!