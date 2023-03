Bohemian Rhapsody, quanti Oscar ha vinto il film con Rami Malek?

"We are the champions" canta Rami Malek in versione Freddie Mercury al Live Aid sul finale di Bohemian Rhapsody, e mai canzone fu più adeguata per descrivere la cavalcata vincente del film di Bryan Singer alla Notte degli Oscar 2019, che in effetti si rivelò parecchio generosa con il biopic sulla storia dei Queen e del loro leader.

Che sia piaciuto o meno, il film che secondo Roger Taylor sarebbe venuto una vera mer*a (citiamo testualmente) con Sacha Baron Cohen in luogo di Rami Malek fu infatti uno dei principali protagonisti degli Academy Award di quell'anno, che premiarono il lungometraggio con ben 4 statuine.

Bohemian Rhapsody uscì infatti dal Dolby Theatre con tre premi tecnici (Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro e il discussissimo Miglior montaggio, quest'ultimo strappato dalle mani dello strafavorito Vice - L'Uomo nell'Ombra) e con uno degli Oscar più prestigiosi, vale a dire quello come Miglior attore protagonista, per il quale Rami Malek riuscì a vincere la concorrenza di colleghi come Christian Bale, Bradley Cooper, Viggo Mortensen e Willem Dafoe.

Non si concluse con una vittoria, invece, la corsa di Bohemian Rhapsody all'Oscar per il Miglior film, che vide invece trionfare il Green Book di Peter Farrelly. Cosa ne dite? Pensate che i premi assegnati al film sui Queen siano stati effettivamente meritati? Il dibattito è ancora aperto: diteci la vostra nei commenti!