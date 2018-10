Bohemian Rhapsody: online il trailer finale del biopic!

Bohemian Rhapsody è prodotto da New Regency e GK Films e arriverà nelle sale americane il 2 novembre, mentre per la release italiana dovremo aspettare il 29 dello stesso mese.

Il film racconta i primi quindici anni del gruppo rock, dalla nascita nel 1970 al Live Aid del 1985. Diretto da Bryan Singer, unico regista accreditato anche dopo il licenziamento e il lavoro di Dexter Fletcher per completare le riprese, il film comprende nel cast Rami Malek , Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwylim Lee, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers e Dermot Murphy.

Descritto come un importante e potente biopic sulla figura del cantante dei Queen, Bohemian Rhapsody porta al pubblico l'intramontabile musica della band, raccontando la storia di Freddie Mercury con il suo gruppo e la malattia che lo ha portato via dal mondo troppo presto.

