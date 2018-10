Bohemian Rhapsody: i membri del cast rivelano la propria canzone preferita dei Queen

In attesa dell'uscita prevista per la fine di novembre, i membri del cast di Bohemian Rhapsody, compreso il protagonista Rami Malek, hanno rivelato a Collider le canzoni dei Queen alle quali sono più legati.

Tra i pezzi citati dagli attori troviamo Somebody to love, Save me, We Are the Champions, Radio Gaga, e Love of my Life. Potete trovare la video-intervista in calce alla notizia o seguendo questo link.

Il film segue i primi quindici anni del gruppo rock, dalla nascita nel 1970 al Live Aid del 1985. Diretto da Bryan Singer, unico regista accreditato anche dopo il licenziamento e il lavoro di Dexter Fletcher per completare le riprese, il film comprende nel cast anche Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwylim Lee, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers e Dermot Murphy.

La sceneggiatura del progetto - approvato dai membri restanti dei Queen - è stata affidata a Anthony McCarten. Bryan Singer ha diretto una buona porzione della pellicola, prima di esser licenziato ufficialmente dalla Fox nel dicembre del 2017. A sostituirlo in corsa è subentrato Dexter Fletcher.

Bohemian Rhapsody è prodotto da New Regency e GK Films e arriverà nelle sale americane il 2 novembre, In Italia debutterà il 29 novembre. Quali sono invece le vostre canzoni preferite dei Queen? Fatecelo sapere nei commenti.