Bohemian Rhapsody: Lucy Boynton sarà Mary Austin, la "Persona" di Freddie

interpreterà "l'amore della vita di", la cui personificazione cinematografica è affidata anel biopic sul frontman deidal titolo Bohemian Rhapsody

L'attrice britannica è una sorta di outsider, lei non è una a cui piace la fama, nonostante sia parte di progetti importanti, come il film Apostle, in cui recita al fianco di Dan Stevens, oppure Assassinio sull'Orient Express, diretto da Kenneth Branagh e con un cast di stelle formato, tra gli altri, da Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe e Penélope Cruz.

Questo la rende la perfetta candidata ad interpretare il personaggio di Mary Austin, amica, fidanzata, persona importantissima per Freddie Mercury negli anni pre-Queen. Vedremo la caratterizzazione che la donna riuscirà a portare sullo schermo al fianco di Rami Malek.

Vi aggiorneremo con ulteriori notizie su Bohemian Rhapsody non appena saranno disponibili.