Bohemian Rhapsody: l'iconica canzone è stata trasformata in un video di Justice League!

Nel video che potete gustarvi nel player, sempre che non siate dei "puristi" che non tollerano contaminazioni al lavoro di Freddie Mercury e dei Queen, c'è una simpatica edizione del classico della band, Bohemian Rhapsody, in versione Justice League! Sapete, la storia dei baffi di Cavill davvero, non finirà mai di tediarci...

Ed ecco infatti, ricreato ad hoc, un videoclip della magnifica canzone dei Queen con le immagini di Superman, comprese quelle in cui Cavill viene ritratto con i baffi che lo fanno somigliare moltissimo al mitico Freddie, interpretato, nel biopic che arriverà il 2 novembre in sala nel Regno Unito, da Rami Malek.

Date un'occhiata nel player e diteci se questa simpatica versione vi piace oppure se la trovate troppo "blasfema", per così dire.

Sinossi: Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.