Bohemian Rhapsody: ecco come i protagonisti si sono calati nei ruoli

Un nuovo video dal dietro le quinte di Bohemian Rhapsody ci mostra come siano stati impegnati gli attori ad interpretare i ruoli dei membri della band inglese il cui film dedicato esce il 29 novembre.

Brian May e Roger Taylor, membri originali del gruppo di Freddie Mercury, hanno osannato le interpretazioni degli attori che interpretano le loro parti e lo hanno spiegato molto carinamente in questa featurette, che vi mostriamo nel player.

La storia racconterà degli inizi dei Queen e della storia, in particolare, del frontman della band, Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek. Solo oggi vi abbiamo mostrato la bellissima locandina creata per i cinema IMAX e adesso scopriamo insieme come si sono preparati gli attori a fare proprie le movenze dei membri di uno dei gruppi più importanti dello scorso secolo.

Date pure uno sguardo al player e diteci se, secondo voi, gli attori sono riusciti a catturare lo spirito dei personaggi reali. Nel cast: Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwylim Lee, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers e Dermot Murphy. Anthony McCarten ha scritto la sceneggiatura di Bohemian Rhapsody e Bryan Singer ha diretto una buona parte della pellicola, prima di essere licenziato e successivamente sostituito da Dexter Fletcher.