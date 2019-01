Bohemian Rhapsody: il 22 e il 23 gennaio al cinema in versione karaoke

Il 22 e il 23 gennaio Bohemian Rhapsody, fortunato biopic prodotto dalla 20th Century Fox, tornerà al cinema per una proiezione speciale in versione karaoke.

L'iniziativa è nata ovviamente negli Stati Uniti e ha coinvolto 750 cinema del mercato nordamericano, ma fra pochi giorni invaderà anche il Bel Paese: non è ancora stata comunicata la lista delle sale che parteciperanno all'evento, ma se sarete fortunati anche voi potrete rivedere il film diretto apparentemente da tutti e da nessuno in particolare, questa volta però contribuendo alla sua trionfale marcia verso i titoli di coda cantando le più celebri canzoni dei Queen mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani, tra i quali ricordiamo We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust e We Will Rock You.

La trovata di marketing arriva dopo il successo di Bohemian Rhapsody ai Golden Globe, dove il film è stato insignito con i premi al Miglior Film Drammatico e al Miglior Attore Protagonista in un film drammatico (Rami Malek).

"Siamo felici di poter dare al pubblico l'opportunità di vedere questo straordinario film sia nella forma originale che in quella mai sperimentata prima del sing-along", ha detto Chris Aronson, presidente della distribuzione nazionale della 20th Century Fox. Ma deve essersi evidentemente confuso sul "mai sperimentato prima", dato che la stessa Fox solo l'anno scorso aveva già sperimentato il "sing-along cut" per il musical The Greatest Showman, con protagonista Hugh Jackson.

Bohemian Rhapsody, che prende ovviamente il nome dal celebre brano dei Queen, ripercorre la vita e la carriera del frontman Freddie Mercury, nato nell'allora Zanzibar (oggi Tanzania) con il nome di Farrokh Bulsara e morto tragicamente di Aids nel 1991 a 45 anni. Dalla sua uscita nelle sale, il film è diventato il biopic musicale di maggior successo della storia del cinema con oltre $750 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo: in Italia è al quarto posto tra i più alti successi al botteghino degli ultimi dieci anni.