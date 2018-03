Bohemian Rhapsody, la 20th Century Fox anticipa l'uscita del biopic su Freddie Mercury

Cambiamenti importanti nella scaletta delle uscite della, tutti più o meno legati ai posticipi già annunciati di X-Men: Dark Phoenix di, adesso atteso a Febbraio 2019, e didi, spostato ancora una volta ad Agosto 2019.

A giovare dei due spostamenti, però, c'è il travagliato Bohemian Rhapsody, biopic dedicato a Freddie Mercury, storico frontman dei Queen. A dirigere ora il progetto c'è Dexter Fletcher (Eddie the Eagle) dopo il licenziamento di Bryan Singer, e la nuova data d'uscita è ora fissata per il 2 novembre 2018 e non più per il 25 dicembre dello stesso anno.



A vestire i panni di Mercury troveremo un cameleontico e impressionante Rami Malek, conosciuto soprattutto per la sua brillante interpretazione di Elliot Alderson nella premiata serie televisiva Mr. Robot di Sam Esmail. Dal materiale finora approdato in rete dal set sembra che l'attore si sia calato enormemente nella parte, regalando una somiglianza davvero impressionante che lo potrebbe portare dritto verso i Premi Oscar del prossimo anno.



Bohemian Rhapsody vedrà nel cast anche Aidan Gillen, Tom Hollander, Aaron McCusker, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Ben Hardy e Allen Leech, per un'uscita adesso prevista -ricordiamo- per il 2 novembre 2018, in sostituzione di X-Men: Dark Phoenix.