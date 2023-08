Il body count delle celebrità, chi ha avuto più fortuna in camera da letto?

Jack Nicholson è tornato di recente a farsi vedere in pubblico. L’attore è sempre stato uno dei più adorati, e questo l’ha portato ad avere parecchia fortuna con il sesso opposto. Nicholson ha dichiarato di essere stato con più di 1000 partner. Ma ci sono delle celebrità che hanno avuto la stessa fortuna, a volte addirittura maggiore. Chi sono?

Mick Jagger.

Christopher Andersen, autore di Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger, rivela che nel corso della sua lunga carriera rock, si ritiene che il cantante dei Rolling Stones abbia avuto incontri intimi con circa 4.000 donne.

George Lazenby.

Interprete di uno dei più iconici donnaioli del cinema in “Al servizio segreto di Sua Maestà”. Lo 007 australiano, in un’intervista al Guardian, ha ammesso di aver condiviso il letto con "più o meno un migliaio" di donne.

Ric Flair.

16 volte campione del mondo, una leggenda del Wrestling. Nel suo documentario ESPN 30 for 30, Flair ha affermato di aver avuto rapporti con 10.000 donne.

Lamar Odom.

Ex cestista statunitense e stella dei Los Angeles Lakers. L’ala grande nel suo racconto rivelatore del 2019 ha affrontato apertamente il numero dei suoi partner sessuali, un numero che ha sicuramente attirato l'attenzione, approssimando il suo conteggio a più di 2.000 partner.

Janice Dickinson.

L’ex supermodella americana, apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda internazionali, ha tranquillamente ammesso di aver avuto relazioni intime con un numero di uomini superiore a 1.000.

Dennis Rodman.

Un altro giocatore di basket nella lista. Uno dei più forti rimbalzisti di sempre, ex ala grande dei Chicago Bulls e protagonista della docu-serie The Last Dance insieme a Michael Jordan (recensione di The Last Dance). Dennis Rodman è sempre stato al centro delle attenzioni per il suo stile di vita senza limiti. Il cestista ha dichiarato di essere entrato in intimità con quasi 2000 donne.