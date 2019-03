Body at Brighton Rock, il trailer del survival thriller presentato al SXSW 2019

È grazie alla Magnolia Pictures che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale dell'intrigante Body at Brighton Rock, survival thriller presentato pochi giorni fa al SXSW Festival 2019 che segna il debutto in solitaria alla regia di Roxanne Benjamin, anche sceneggiatrice.

La storia del film segue la vicenda di Wendy, un'impiegata estiva del parco montano di Brighton Rock che accetta uno dei più duri incarichi proprio verso la fine della stagione, tutto per dimostrare ai suoi colleghi e amici di essere preparata al lavoro. Prendendo però una svolta sbagliata lungo uno dei percorsi del parco, la ragazza finisce dispersa nel backcountry, nel bel mezzo della foresta, imbattendosi in una cadavere e in quella che potrebbe essere la scena di un crimine.



Gli viene ordinato dai superiori di sorvegliare il sito e restare dunque nei paraggi fino all'arrivo delle autorità e dei soccorsi, che non sanno però bene dove si trovi. Wendy perde accidentalmente la radio e quindi le comunicazioni vengono tagliate, lasciando la ragazza sola con il solo desiderio di andarsene, anche se resterà lì tra mille insidie e pericoli nascosti per dimostrare a tutti il suo valore.



Body at Brighton Rock vede nel cast Karina Fontes e Casey Adams, per un'uscita prevista nelle sale americane e in servizio on-demand il prossimo 26 aprile.