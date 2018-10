Bodied, poster e trailer ufficiale del nuovo film sul mondo Rap prodotto da Eminem

È grazie al canale Youtube EminemMusic che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale dell'acclamato Bodied, film prodotto -appunto- dall'amatissimo Eminem e diretto dal leggendario music video director Joseph Kahn e incentrato ovviamente sul mondo delle battaglia rap.

Bodied racconta in moto satirico e intelligente la storia di Adam Merki, uno studente che viene improvvisamente catapultato nel mondo underground del rapping dopo un'accidentale scambio di rime sottoforma di battaglia rap. Il suo successo comincerà allora a generare indignazione tra i membri del sottobosco delle rap battle.



Bodied è stato acclamato dalla critica internazionale, che lo ha definito "un capolavoro", "un film esplosivo", "brutale, divertente, intenso e inflessibile", tanto per citare alcuni dei commenti della stampa di settore. A quanto pare di troviamo di fronte a una delle sorprese dell'anno, che speriamo possa raggiungere presto anche il mercato italiano.



Nel cast di Bodied troviamo Calum Worthy (American Vandal), Jackie Long, Shoniqua Shandai, Walter Perez e Rory Uphold. Hanno anche una parte i famosi battle rapper Dizaster, Dumbfoundead, Hollow Da Don e Charlmagne Da God.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane il prossimo 28 novembre, anche se arriverà il 2 dello stesso mese in alcune sale selezionate. Non ci resta che attendere fiduciosi qualche annuncio per l'Italia.