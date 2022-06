Una boccata d'aria: Aldo Baglio nel poster ufficiale della nuova commedia italiana

Aldo Baglio sarà il protagonista di Una boccata d aria, nuova commedia diretta da Alessio Lauria e co-prodotta da Groenlandia e Rai Cinema che in queste ore è tornata a mostrarsi con il poster ufficiale, disponibile come sempre in calce all'articolo.

Il film, che uscirà in tutti i cinema italiani a partire dal prossimo 7 luglio grazie alla distribuzione di 01 Distribution, è prodotto da Matteo Rovere e racconta la storia di due fratelli che si sono persi di vista, un grande eredità contesa e un passato che torna a bussare alla loro porta: quando viene a sapere della morte di suo padre, con cui non ha rapporti da tanti anni, Salvo (Aldo Baglio) si imbarca in un viaggio verso la natia Sicilia con l’obiettivo di convincere suo fratello Lillo a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria, che si trova sull'orlo del fallimento, un fardello che grava sulla sua vita del quale non ha parlato con nessuno, neanche con sua moglie e con i suoi figli. Ma riappacificarsi con la sua famiglia e ottenere ciò che vuole sarà tutt'altro che un compito facile, e Salvo sarà costretto a fare i conti con tutte le sue scelte.

Una boccata d'aria è una commedia agrodolce sui rapporti familiari e su come non si finisca mai di crescere, neanche a cinquant'anni. Nel cast, oltre ad Aldo Baglio, anche Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino e Davide Calgaro. Il film verrà presentato ufficialmente al Taormina Film Fest.

