Boba Fett, su Disney Plus uno speciale sul personaggio di Star Wars: ecco il titolo

Disney ha diffuso in streaming un trailer interamente dedicato al suo grande evento digitale atteso per il prossimo 12 novembre; stiamo parlando del Disney+ Day che svelerà alcune chicche riguardanti i progetti futuri della piattaforma digitale così come alcuni dietro le quinte dei progetti già usciti. Tra questi uno speciale su Boba Fett.

Nel video promozionale riluciamo a vedere in sovrimpressione che questo special sul personaggio avrà il titolo di Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett. Questo special documentario arriverà prima della serie The Book of Boba Fett, la nuova serie in live-action di Star Wars prevista per il debutto in streaming mercoledì 29 dicembre 2021. La serie nasce come spin-off della seconda stagione di The Mandalorian, che ha appunto reintrodotto il personaggio di Boba Fett di nuovo con le sembianze di Temuera Morrison che aveva interpretato Jango Fett in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni. Anche Ming-Na Wan riprenderà i panni di Fennec Shand.

Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett è solo uno dei titoli presentati dal trailer promozionale di Disney+ Day, che ha anticipato l'arrivo di progetti quali Olaf Presents, Ciao Alberto e la seconda stagione di The World According to Jeff Goldblum. Inoltre il 12 novembre arriverà in streaming Shang-Chi dopo il suo grandioso successo al box-office, così come anche Jungle Cruise con The Rock arriverà su Disney+ nello stesso giorno.

Sebbene il personaggio apparisse nella trilogia originale di Star Wars, le origini di Boba Fett sono state raccontate per la prima volta solo in Episodio II. L'attacco dei cloni ha rivelato che in realtà Boba Fett è lui stesso un clone di Jango Fett, che lo ricevette come versione non geneticamente modificata da allevare come un figlio. Dopo la morte di Jango per mano di Mace Windu, Boba crebbe e divenne un cacciatore di taglie.