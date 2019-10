Bob Weinstein torna a Hollywood con la nuova compagnia Watch This Entertainment

L'ex co-chairman della Weinstein Company, Bob Weinstein, ha lanciato la sua nuova casa di produzione dopo che la compagnia è fallita in seguito allo scandalo che ha coinvolto il fratello Harvey Weinstein.

Secondo quanto riferito da Deadline, il suo nuovo banner Watch This Entertainment ha l'obiettivo di sviluppare due o tre pellicolel'anno concentrandosi su film per famiglie, commedie e thriller per adulti. Il primo progetto è il film d'animazione "Endangered" che vedrà Tea Leoni in veste di produttrice e doppiatrice di uno dei protagonisti. Il team sarà diretto dal collettivo d'animazione francese conosciuto come Illogic, nominato agli Oscar del 2018 per il corto Garden Party.

"Io e Tea siamo amici da diversi anni e sapevo che sarebbe stata interessata a produrre il film oltre che ad interpretarlo" ha dichiarato Weinstein. "Ho letto di recente Endangered di Team Flach (il romanzo da cui è tratto il film, ndr.) e ho pensato che Tea si sarebbe innamorata di questo immaginario proprio come ho fatto io."

Weinstein ha fondato la The Weinstein Company nel 2005 insieme al fratello Harvey. Nel 2005 la società ha dichiarato bancarotta a causa delle pesanti accuse di violenza sessuale nei confronti di Harvey Weinstein. Nel maggio del 2018 Bob ha lasciato lo studio dopo che è stato acquistato dalla Lantern Capital.