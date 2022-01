Bob Saget, Mary-Kate e Ashley Olsen di Full House ricordano il compianto comico

A poche ora dalla morte di Bob Saget, Mary-Kate e Ashley Olsen rendono omaggio all'attore con cui avevano collaborato in Full House, sit-com degli anni 80' con la quale le due gemelle avevano debuttato nel mondo della televisione.

Come saprete, questa mattina siamo purtroppo venuti a conoscenza della scomparsa di Bob Saget all'età di 65 anni. L'attore e comico statunitense è stato trovato senza vita nella sua camera d'albergo al Ritz-Carlton Hotel di Orlando, soltanto poche ore dopo lo spettacolo comico che aveva tenuto a Jascksonville. La notizia è giunta attraverso una nota del dipartimento di polizia locale, gli agenti infatti erano stati chiamati dall'albergo per effettuare un controllo, dopo che un cliente non rispondeva alle chiamate.

Così, a breve distanza dalla sua scomparsa, Mary-Kate e Ashley Olsen hanno tenuto a commemorare l'attore con cui avevano a lungo condiviso il set di Full House. Infatti, nella sit-com le gemelle vestivano i panni delle figlie di Danny Tanner, interpretato da Bob Saget. Qui di seguito potete leggere la dichiarazione rilasciata alla rivista People: "Bob era il più affettuoso, compassionevole e generoso degli uomini. Siamo profondamente rattristate dal fatto che non sia più qui con noi, ma sappiate che sarà sempre al nostro fianco, con la stessa grazia con cui ci ha sempre guidato. In questo momento, non possiamo che pensare a sua moglie, le sue figlie e la sua famiglia, a cui facciamo le più sentite condoglianze".

In queste ore, diversi colleghi e amici stanno salutando il compianto attore con parole di stima e affetto, recentemente anche Josh Radnor ha ricordato Bob Saget, con cui aveva collaborato in How I Met Your Mother.