Bob's Burgers Movie: annunciata la data di uscita del film!

La Disney e la 20th Century FOX hanno annunciato la data di uscita di Bob's Burgers Movie, film musical ispirato all'omonima serie della FOX. La pellicola arriverà nelle sale nel weekend del Memorial Day del 2022, dunque a fine Maggio. Insieme all'annuncio della data, la casa di distribuzione ha pubblicato anche una locandina.

Tanto il movimento in casa Disney e non solo in questi giorni. Mentre lo studio di Free Guy ha fissato un'uscita per il Memorial Day del 2024, la Disney ha fissato ben 4 arrivi targati Marvel Studios, di cui ancora non conosciamo i titoli, e anche la data d'uscita del suo nuovo live-action La Sirenetta.

In merito al film in arrivo nel 2022, invece, si è espresso Loren Bouchard, regista e creatore di Bob's Burgers. "Abbiamo parlato di [streaming] per quanto riguarda il film e abbiamo deciso che volevamo davvero che il film uscisse nei cinema perché Bob's è già in TV" ha dichiarato Bouchard, giustificandosi anche per il ritardo dovuto alla pandemia, situazione che mette i bastoni tra le ruote molto spesso ultimamente al mondo dello spettacolo. "Certo, vogliamo che tutti possano vederlo in sicurezza nei cinema" ha aggiunto il regista. "Non vogliamo che nessuno si metta a rischio. Ma supponendo che ci sia un punto in cui tutti possono tornare al cinema in sicurezza, siamo entusiasti che Bob's Burgers Movie arrivi al cinema, al buio con altre persone, perché è qualcosa che non siamo mai stati in grado di fare prima."

Per il regista il film sarà sia bellissimo per chi conosce già lo show televisivo, ma altrettanto emozionante per chi non lo ha mai visto, poiché sarà in grado di ricollegarsi alla vicenda e conoscere i personaggi anche solo dalla pellicola. Si tratterà di un'avventura epica che segue la famiglia Belcher: Bob (H. Jon Benjamin), Linda (John Roberts), Lousie (Kristen Schaal), Gene (Eugene Mirman) e Tina (Dan Mintz).

Bob's Burgers Movie arriverà nelle sale statunitensi il 27 Maggio 2022.