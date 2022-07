Bob Rafelson, morto il regista di Sogni perduti e Cinque pezzi facili

Il regista Bob Rafelson, noto per aver diretto uno dei capisaldi della New Hollywood anni '70, Cinque pezzi facili, è scomparso sabato nella sua casa di Aspen, Colorado. Aveva 89 anni. La morte di Rafelson è stata confermata dalla sua ex assistente personale, Jolene Wolff, che lavorò per Marmont Productions, società del regista.

Wolff ha dichiarato che Rafelson è morto in pace, circondato dalla sua famiglia. Il cantante e batterista dei Monkees, finta rock band creata proprio da Rafelson e sulla quale il regista realizzò una serie tv, Micky Dolenz ha dichiarato:"Un giorno, nella primavera del 1966, ho interrotto i miei corsi di architettura alla L.A. Trade Tech, per fare un provino per un nuovo programma tv chiamato I Monkees. Il co-creatore/produttore dello show era Bob Rafelson. All'inizio l'avevo scambiato per un altro attore lì per il provino. Inutile dire che ho ottenuto la parte e ha completamente cambiato la mia vita".



Dolenz prosegue:"Purtroppo Bob è morto la scorsa notte, ma ho avuto la possibilità di mandargli un messaggio dicendogli quanto fossi eternamente grato per aver visto qualcosa in me. Grazie dal profondo del mio cuore, amico mio".



Bob Rafelson fondò con Bert Schneider la società di produzione Raybert, che in seguito divenne BBS. Fu una delle principali compagnie dietro la produzione di film come Easy Rider nel 1969 e L'ultimo spettacolo nel 1971.

Ma il più grande successo di Rafelson fu la produzione e la regia di Cinque pezzi facili, che lo trasformarono in uno dei più importanti esponenti della New Hollywood, che gli valse anche i complimenti di Ingmar Bergman. Il film, interpretato da Jack Nicholson, racconta la storia di Bobby, un pianista benestante che ha rotto i rapporti con la propria famiglia ma che un giorno viene a sapere della malattia del padre e per questo motivo decide di tornare a casa.



Altri titoli significativi nella sua filmografia sono La vedova nera, Il postino suona sempre due volte, il re dei giardini di Marvin e Sogni perduti, molti di essi con Jack Nicholson nel cast.

