Bob Odenkirk, la star entrerà nel Marvel Cinematic Universe? La sua risposta

In una recente intervista rilasciata a The Independent, la star di Better Call Saul Bob Odenkirk ha parlato della sua possibile partecipazione al Marvel Cinematic Universe. Un attore del calibro di Odenkirk conferirebbe sicuramente ulteriore prestigio al franchise giunto alla sua Fase 5. Ma lui cosa ne pensa?

Bob Odenkirk la pensa diversamente; non si ritiene adatto per quel mondo:"Mi piace sempre mantenere le cose con i piedi per terra, più piccole e riconoscibili. Non credo di essere fatto per quel mondo. Sono costruito per personaggi che ti fanno sentire come se quel tipo potesse vivere nella porta accanto".



Odenkirk - non perdetevi la recensione di Better Call Saul 6 - ne ha parlato riferendosi al personaggio in Io sono nessuno, uscito nel 2021:"Hutch è ancora un padre di famiglia ma il suo rapporto con la violenza è diverso. È cambiato ma ha ancora molta strada da fare per trovare un vero equilibrio nel modo in cui vive la propria vita. Ci tengo più di quanto tu possa immaginare. Penseresti che sia la storia personale della mia vita e non un film d'azione".



Il protagonista di Better Call Saul non è l'unico attore ad aver rifiutato un passaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Taron Egerton crede di essere 'troppo vecchio per l'MCU', mentre Jason Statham ha dichiarato di non essere interessato perché poco, a suo dire, chiunque potrebbe farlo.



Nel frattempo i fan si chiedono se si assisteremo mai ad un evento Marvel stile Comic-Con.