Io sono nessuno: Bob Odenkirk spietato nel nuovo trailer del revenge movie

Universal Pictures ha diffuso in streaming in occasione del Super Bowl il nuovo trailer ufficiale di Io sono nessuno (nell'originale Nobody), revenge movie con protagonista assoluto Bob Odenkirk, al suo esordio in una pellicola action di questo calibro che si mette in scia al franchise di John Wick e che dovrebbe uscire "solo al cinema".

In Nobody, Bob Odenkirk diventa Hutch Mansell, descritto come "un modesto uomo di famiglia che non reagisce al massimo delle sue capacità durante un'irruzione in casa propria. La vergogna e il senso di colpa per non aver saputo gestire la situazione si trasforma però in una bruciante sete di vendetta, talmente forte da mettere a punto delle abilità letali che gli permetteranno di ottenerla, mettendo però a rischio la propria famiglia".

Diretto da Ilya Naishuller (Hardcore!, Biting Elbows) e scritto da Derek Kolstad (John Wick, The Falcon and The Winter Soldier), prodotto da David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) e dallo stesso Odenkirk, Nobody vede nel cast anche Christopher Lloyd, Connie Britton, Gage Munroe, Colin Salmon e J.P. Manoux.

Secondo quanto riportato dalla tagline della stessa Universal, la pellicola dovrebbe uscire "solo al cinema" durante il primo weekend di aprile con la speranza appunto che le sale cinematografiche siano aperte per quella data (ovviamente negli Stati Uniti, in Italia invece è alquanto improbabile una riapertura in primavera).

A proposito di questo nuovo ruolo, Odenkirk ha dichiarato a EW: "Volevo proprio fare qualcosa di molto diverso, come un giro di 180° dalla mia comfort zone. Immergermi in questo personaggio, nella sua rabbia e in quello che sta facendo. Non è una narrazione esclusivamente sulla vendetta. Ma parla di come alcuni danni collaterali spesso siano più gravi dei problemi iniziali".

Non ci resta che attenderlo al cinema! Bob Odenkirk tornerà poi nei panni di Saul Goodman per l'ultima stagione di Better Call Saul.