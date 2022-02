Io sono nessuno, Bob Odenkirk sul sequel: 'Tutto suggerisce che si farà'

Mentre ci prepariamo all'arrivo dell'ultima stagione di Better Call Saul, che verrà suddivisa in due parti su Netflix, Bob Odenkirk ha concesso un'intervista nella quale ha potuto parlare brevemente della possibilità che venga realizzato un sequel per Io sono nessuno, il film che l'ha visto esordire come action-man e che ha conquistato il pubblico.

Costato solo 16 milioni di dollari, Io sono nessuno è riuscito a incassarne ben 56 milioni nonostante l'uscita nelle sale in piena pandemia avvenuta nel marzo 2021 (proprio nel periodo in cui le sale tornavano ad aprirsi, seppur in misura contenuta, anche nel nostro Paese). Inevitabile quindi parlare dell'eventualità di un sequel, che Odenkirk non ha escluso affatto, anzi: "Stiamo lavorando affinché possa realizzarsi. La Universal ci ha dato tutto il suo sostegno. Derek [Kolstad, sceneggiatore, ndr.] ed io abbiamo parlato della storia. Non è ancora sicuro, ma ci stiamo lavorando. Tutti i segni indicano che lo faremo".

Parlando del suo stato di salute, ricordiamo che Odenkirk ha subito un infarto nel mezzo delle riprese dell'ultima stagione di Better Call Saul, l'attore ha dichiarato: "Sapevo da tempo di non stare bene. Stavamo girando una scena, giravamo tutto il giorno e fortunatamente in quei momenti non mi sono allontanato per stare da solo nella mia roulotte. Sono andato alla partita dei Cubs e ho guidato normalmente la mia bici da allenamento, e all'improvviso sono caduto. Rhea (Seahorn, il suo co-protagonista) ha detto che sono diventato grigio-bluastro".

Il supervisore della sicurezza sanitaria e un assistente alla regia sono arrivati ​​sul posto e hanno tempestivamente iniziato la rianimazione cardiopolmonare prima di collegare Odenkirk a un defibrillatore. Ci sono volute ben 3 scariche prima di riportare il cuore dell'attore ai ritmi normali.

Su Everyeye potete recuperare il trailer di Better Call Saul 6 e leggere la nostra recensione di Io sono nessuno.