Bob Odenkirk sarà il protagonista di un action thriller per STXFilms

Noto principalmente per il ruolo di Saul Goodman / Jimmy McGill in, il premio Emmy sarà la star di, una pellicola action thriller che produrrà assieme ai produttori di

A quanto pare Odenkirk nel corso della sua carriera da attore si è calato così bene nei panni dell'uomo che si spinge oltre i propri limiti da non poter fare a meno di accettare parti di questo genere. In Nobody, infatti, la storia segue le vicende di un uomo che nel difendere una donna molestata da dei delinquenti manda in ospedale il fratello di un boss della droga che cercherà vendetta contro il protagonista. Lo script è stato affidato a Derek Kolstad, lo sceneggiatore dietro il successo di John Wick con Keanu Reeves. David Leitch, regista di Atomica Bionda e di Deadpool 2, ha deciso di produrre il lungometraggio assieme a Kolstad e allo stesso Odenkirk.

Rivedremo comunque l'interprete dell'avvocato Saul Goodman in The Post di Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks il 1° febbraio.