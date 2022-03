Bob Odenkirk rivela: 'Il mio ultimo film, Io sono nessuno, mi ha salvato la vita'

Il celebre attore Bob Odenkirk potrebbe presto tornare sui nostri schermi con il sequel di Io sono nessuno, ma prima lo vedremo nell'ultimo capitolo di Better Call Saul, celebre serie spin off di Breaking Bad. Una carriera molto ricca la sua, ma come sappiamo lo scorso luglio Odenkirk ha avuto un lieve infarto, e oggi ne parla a CinemaBlend.

L'attore ha spiegato cosa è accaduto sul set, dove è crollato proprio nel bel mezzo delle riprese dell'ultima stagione di Better Call Saul. Si è poi scoperto che ha avuto un attacco cardiaco, cosa che ha spaventato non poco i fan. Odenkirk ha elogiato il team medico sul set che ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare all'istante e utilizzato un defibrillatore per salvargli la vita. Tuttavia ci sarebbe dell'altro: l'interprete di Jimmy/Saul nella celebre serie ha infatti svelato che a salvargli la vita è stato proprio il suo ultimo film d'azione, Io sono nessuno. L'attore ha infatti seguito un allenamento piuttosto importante per prepararsi al meglio per questa pellicola. Ecco cosa ha detto:

"Tra le cose che mi hanno salvato la vita c'è il fatto che ho imparato ad allenarmi. E siccome ero in buona forma, quando ci si allena molto alcune delle altre vene intorno al cuore si "ingrandiscono", e questo mi era successo. E di conseguenza, mi è stato detto che più sangue è stato in grado di arrivare al mio cuore durante la RCP, perché queste vene si erano un po' dilatate dopo un lungo allenamento. E quindi questo mi ha aiutato, ma anche per il recupero, mi sono ripreso molto più velocemente di quanto penso farebbe una persona normale che non si esercitava così tanto, perché il mio corpo era già in buona forma."