Bob Odenkirk dice che la quinta stagione di Better Call Saul è 'fo**utamente eccezionale'

Dopo il sorprendente finale di una quarta stagione magnifica e al momento apice massimo di Better Call Saul, l'attesa per i nuovi episodi della quinta stagione si fa sempre più elevata, specie perché non c'è ancora una data ufficiale d'arrivo su AMC (da noi su Netflix) e le informazioni in merito sono pochissime.

Intervistato comunque recentemente da Deadline proprio al riguardo della nuova stagione, il protagonista Bob Odenkirk ha avuto modo di elogiare l'arco narrativo dei nuovi episodi che continueranno ancora di più il percorso di destabilizzazione morale del personaggio, collegandolo ancora di più alla sua versione più criminale di Breaking Bad. Odenkirk non ha mezze misure al riguardo:



"La quinta stagione è la migliore di Better Call Saul finora. Lascerà davvero tutti a bocca aperta e non sto minimamente scherzando o esagerando, dicendo in questo modo. È una stagione fottutamente eccezionale. Sto aspettando con impazienza che la gente possa finalmente vederla. Sta frantumando ogni cosa nei modi più disparati e adoro tutto questo".



Purtroppo, Better Call Saul 5 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se dovrebbe arrivare nel 2020. Quanto state aspettando i nuovi episodi? Vi era piaciuta Better Call Saul 4? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.