Io sono nessuno, Bob Odenkirk si presenta da Jimmy Kimmel nel personaggio del film

Bob Odenkirk ha partecipato all'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live! con stampelle, tagli e punti di sutura sul viso, rimanendo truccato in quel modo per buona parte dell'intervista in omaggio al suo ultimo personaggio interpretato nel film Io sono nessuno, diretto da Il'ja Najšuller, distribuito in America da pochi giorni.

"Hai visto il film?" ha chiesto Odenkirk al conduttore "Beh, sono stato picchiato" ha raccontato l'attore. Nel film il personaggio di Odenkirk subisce molte ferite: ossa rotte, commozione cerebrale, bacino, reni, un paio di denti...

"Sì, Jimmy, è stato davvero difficile. Ho combattuto da solo; è così, giusto?".



Jimmy Kimmel ha spiegato che alcuni attori si avvalgono di stunt-man professionisti:"Non credo a quella merda della CGI" ha sentenziato Odenkirk.

"Mi dispiace ridere mentre fingi di piangere" ha ribattuto Jimmy Kimmel. Ed è a quel punto che l'attore è uscito dal personaggio per parlare in maniera più seria del film.

"Ci vuole così tanto tempo per girare un film ad Hollywood, puoi diventare qualsiasi cosa nel momento in cui lo fai" ha raccontato.

Nel cast del film anche Connie Nielsen, RZA e Christopher Lloyd.

Lo scorso anno il film è stato rinviato a causa del Coronavirus