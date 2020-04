Bob Odenkirk non sarebbe un Dario Agger perfetto per il Marvel Cinematic Universe?

I Marvel Studios sembrano finalmente aver capito che per la perfetta riuscita di film come quelli del Marvel Cinematic Universe c'è bisogno di un tassello fondamentale: un villain carismatico. L'abbiamo visto con Thanos, lo vedremo presumibilmente in Thor: Love and Thunder con Christian Bale, e poi...?

Noi la buttiamo lì: Bob Odenkirk potrebbe essere il villain che manca al Marvel Cinematic Universe. L'attore è ormai lanciatissimo da anni grazie al ruolo di Saul Goodman in Breaking Bad prima e Better Call Saul poi, dimostrandosi anche capace con quest'ultimo show di reggere un ruolo da protagonista principale e non da comprimario.

Da tempo, inoltre, si chiacchiera dell'inserimento di Dario Agger nei piani del Marvel Cinematic Universe: il personaggio, insieme ovviamente al suo alter-ego Minotauro, entrerà presumibilmente a far parte del progetto prima o dopo e Odenkirk potrebbe essere una scelta azzeccatissima per il ruolo, avendo già dimostrato di essere perfettamente a suo agio nel ruolo di personaggi subdoli dalla mente brillante e dallo spiccato ingegno criminale.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Bob Odenkirk nel Marvel Cinematic Universe? Pensate che il ruolo di Dario Agger sia congeniale per lui o lo preferireste in altre vesti? A proposito di nuovi arrivi, qualcuno si chiedeva se vedremo mai Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe. Robert Downey Jr., nel frattempo, ha ringraziato i fan Marvel per gli auguri di compleanno.