Io sono nessuno, Bob Odenkirk diventa John Wick: quando esce in Italia?

In attesa di rivederlo nella sesta e ultima stagione di Better Call Saul, Bob Odenkirk torna sul grande schermo come protagonista assoluto di Io sono nessuno, nuovo revenge movie diretto da Il'ja Najšuller (Hardcore!).

Nel film, il premio Emmy veste i panni di Hutch Mansell, un padre sottovalutato e un marito trascurato che prende le umiliazioni della vita in faccia, senza mai respingerle. Quando una notte due ladri entrano in casa sua, Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore, ma suo figlio e sua moglie rimangono delusi dal suo comportamento. La conseguenze dell'incidente si scontrano così con la rabbia ribollente di Hutch, tra vergogna e senso di colpa, spingendolo verso un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali, in una bruciante sete di vendetta che metterà a rischio la propria famiglia.

Ma quando sarà disponibile il film in Italia? Distribuito da Universal Pictures, Io sono nessuno debutterà nelle sale cinematografiche questo giovedì 1° luglio.

Scritto dallo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad e prodotto da David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) e dallo stesso Odenkirk, il film vede nel cast anche Christopher Lloyd, Connie Britton, Gage Munroe, Colin Salmon e J.P. Manoux.

Intanto, vi lasciamo allo spot ufficiale di Io sono nessuno.