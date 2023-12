Bob Marley: il trailer del biopic con la star Marvel Kingsley Ben Adir

A cinque mesi di distanza dal primo trailer sul biopic di Bob Marley, il canale YouTube di Paramount Pictures pubblica una seconda clip: tra canti intorno al falò, cabine di registrazione, partite di calcio e disordini pubblici, la vita del personaggio giamaicano sarà delineata a trecentosessanta gradi.

A riportare ulteriori dettagli è la sinossi ufficiale: "Bob Marley: One Love celebra la vita e la musica di un'icona che ha ispirato generazioni grazie al suo messaggio di amore e fratellanza. Sul grande schermo per la prima volta, scopri la storia di Bob sul superamento delle avversità e sul viaggio dietro la sua musica rivoluzionaria. Prodotto in collaborazione con la famiglia Marley e interpretato da Kingsley Ben-Adir nei panni del leggendario musicista, Lashana Lynch in quelli di sua moglie Rita, Bob Marley: One Love sarà nei cinema il 14 febbraio 2024".

Ziggy Marley (pseudonimo di David Nesta Marley, ossia il figlio di Bob) ha colto l'occasione per celebrare l'evento. "Niente accade prima del tempo" scrive su Instagram, "e ora è giunto il momento che la storia di nostro padre Bob Marley venga rappresentata in un film biografico, in uscita nelle sale cinematografiche nel 2024. Hai ascoltato la musica e pensi di conoscere l'uomo, certo, ma capirai davvero cosa ha attraversato, e quali momenti lo hanno plasmato fino a trasformarlo nella persona che è stata".

Ha inoltre continuato: "Questo film mostrerà per la prima volta cosa si provava nell'essere vicino alla leggenda, vedere il suo dolore, le sue gioie e le sue redenzione. Girato in Inghilterra e Giamaica, il cast e la troupe sono una delle creazioni più uniche nella storia Hollywood. L'autenticità riempie lo schermo con numerosi attori giamaicani, che ci rendono orgogliosi nel rappresentare la cultura. Girato nei luoghi reali in cui Bob camminava, giocava a calcio e cantava (come Trench Town e Bull Bay a Kingston), stiamo parlando di una creazione artistica di cui siamo orgogliosi, nella speranza che tu possa divertirti e ispirarti".

A proposito, non perdetevi la nostra recensione di Africa Unite, documentario che celebra al meglio gli ideali di Bob Marley.