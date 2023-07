Bob Marley: One Love, finalmente online l'emozionante primo trailer del biopic

È finalmente online il trailer del biopic sulla leggenda della musica e della cultura Jamaicana Bob Marley. Bob Marley: One Love, questo il titolo del film, sarà diretto da Reinaldo Marcus Green e vedrà Kingsley Ben-Adir nei panni di Bob Marley, a tutti gli effetti uno dei musicisti più influenti del secolo scorso.

Dopo avervi annunciato chi interpreterà la moglie di Bob, Rita nel film biografico Bob Marley: One Love, è giunto il momento di poter dare un’occhiata insieme al trailer del film programmato per uscire l’anno prossimo.

Quello che uscirà nel 2024 non è il primo film a parlare di uno dei principali artisti reggae di tutti i tempi e, probabilmente, non sarà l’ultimo, ma a quanto si può capire dalla clip promozionale terrà in forte considerazione l’attentato subito da Marley nel 1976, in uno dei momenti più critici della vita politica dell’isola che gli ha dato i natali.

La sinossi rilasciata dalla Paramount a proposito del film recita: “BOB MARLEY: ONE LOVE celebra la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni intere attraverso il suo messaggio di unione e amore. Sul grande schermo per la prima volta, scopriamo la sua storia fatta di ostacoli superati e il viaggio che sta dietro la sua musica rivoluzionaria. Prodotto in collaborazione con la famiglia Marley e con Kingsley Ben-Adir a interpretare il leggendario musicista e Lashana Lynch nei panni di sua moglie Rita, BOB MARLEY: ONE LOVE uscirà nei cinema il 12 gennaio 2024”.

Non vediamo l’ora di poter rivivere la storia del giamaicano e di lasciarci cullare dalla sua musica di ribellione.