Bob Marley: One Love, annunciato il titolo ufficiale del biopic

L'annuncio ufficiale di un biopic su Bob Marley è arrivato nel 2018, ma sono passati quattro anni prima che il cast fosse annunciato e cinque anni per divulgare il titolo completo annunciato durante il CinemaCon, Bob Marley: One Love.

Meglio tardi che mai: Ziggy Marley è salito sul palco per annunciare che il titolo del biopic dedicato al padre è ispirato alla canzone One Love di Bob Marley. Il film sarà diretto dal regista Reinaldo Marcus Green, già apprezzato per Una famiglia vincente - King Richard che è valso un Oscar a Will Smith. La pellicola dedicata alla leggenda della musica avrà un orientamento più simile al recente candidato all'Oscar Elvis con Austin Butler.

Nel corso dell'evento, inoltre, sullo schermo sono apparse le prime immagini estrapolate dal biopic prodotto da Paramount: pare che ci siano molte clip biografiche con protagonista il cantante stesso nel segno dell'amore e del rispetto per gli altri. Infine, compare sullo schermo la scritta "Un uomo, un messaggio, una rivoluzione, una leggenda, un amore" e si chiude con Bob Marley che dice "Una vita, un amore, un destino".

A interpretare Bob Marley sarà Kingsley Ben-Adir, come già annunciato. Al cast si è unita anche Lashana Lynch nei panni della moglie di Bob Marley che reciterà al fianco di James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall.

Bob Marley: One Love arriverà nei cinema statunitensi il 12 gennaio 2024.