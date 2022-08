Bob Marley, Lashana Lynch sarà la moglie Rita nel biopic di Paramount

Continua la programmazione dell'atteso biopic sull'icona musicale Bob Marley prodotto da Paramount e l'ultima novità riguarda una new entry nel cast. La star di No Time To Die Lashana Lynch interpreterà la cantante Rita Marley, moglie di Bob dal 1966 fino alla sua morte. Lynch verrà diretta da Reinaldo Marcus Green.

Il film si occuperà del famoso album Exodus, come dichiarò lo stesso regista, annunciando il coinvolgimento del figlio Ziggy Marley:"È uno dei produttori del progetto, che si concentrerà sulla realizzazione dell'iconico album Exodus".



L'album venne registrato a Londra dalla band dopo che Marley sopravvisse ad un tentato omicidio e fuggì in Giamaica.

Dopo le ottime recensioni sulla sua performance in No Time To Die, Lashana Lynch ha spiegato perché accettò il ruolo in 007, un'esperienza che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico.

Ora un nuovo progetto entusiasmante, in un ruolo complicato come quello di Rita Marley.



Kingsley Ben-Adir interpreterà Bob Marley, una scelta di casting ufficializzata già da parecchi mesi. Pare inoltre che la famiglia di Marley abbia approvato la scelta di Lashana Lynch per il ruolo di Rita Marley.



L'annuncio del biopic su Bob Marley in realtà è datato 2018 ma il progetto è slittato diverse volte anche a causa delle problematiche legate alla pandemia. Ora è tutto pronto per regalare ai fan di Marley un film che possa valorizzare il suo talento musicale.