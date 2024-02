Bob Marley bocciato dalla critica: pessimo punteggio su Rotten Tomatoes per il biopic

Il biopic Bob Marley: One Love arriverà in sale il prossimo 22 febbraio: con Kingsley Ben-Adir nel ruolo dell'icona reggae , il film racconterà l'ascesa al successo del cantante, senza dimenticarne l'impegno politico.

Tuttavia le premesse non sono delle migliori: la pellicola debutta su Rotten Tomatoes con un indice di gradimento del 36% (al momento in cui scriviamo). Numeri sottotono per il racconto di una vera leggenda della musica che pare salvarsi soltanto grazie all'interpretazione di Ben-Adir. La critica non lascia scampo al biopic di Reinaldo Marcus Green prodotto da Paramount: "Deludente poiché l'uomo stesso rimane un enigma quando arrivano i titoli di coda. Tuttavia, Ben-Adir e Lynch brillano per le loro ottime prestazioni", si legge in una recensione e c'è chi non perdona al film di parlare tanto senza dire niente: "Molto generico e ampio, anche per un film biografico musicale".

Altri, invece, concordano sulla cattiva scelta degli eventi da riportare sul grande schermo: "Recitazione solida ma abbandonata in un film biografico confuso che lascia le storie migliori fuori dallo schermo" e ancora "Invece di raccontare la storia di questo singolare artista e l'impatto ispiratore che ha avuto su un'intera generazione, i realizzatori hanno inventato una narrazione piena di tutti i cliché dei film biografici musicali". Ma c'è anche chi premia la scelta da parte degli sceneggiatori di concentrarsi su un periodo specifico della vita del cantante, lodandone il ritmo e uno stile narrativo accattivante.

Raccontare il cantante e tutte le sfumature dell'uomo che è stato Bob Marley rappresenta certamente un'impresa complessa, difficile da portare al cinema: vedremo come andrà il debutto del biopic con Kingsley Ben-Adir al box office!

Nell'attesa dell'uscita in sala, godetevi il trailer di Bob Marley: One Love!