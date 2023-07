Bob Iger vs SAG/WGA, arrivano le prime reazioni: 'Mancanza di consapevolezza'

Una recente intervista in cui il CEO della Disney ha detto la sua sulla complessa situazione degli scioperi attualmente in corso ad Hollywood. Le parole di Bob Iger sono arrivate in un momento molto difficile in cui il sindacato attori si potrebbe unire a quello degli sceneggiatori nei picchetti già in corso.

La reazione alle parole di Iger, che ha definito irrealistiche le condizioni di WGA e SAG-AFTRA, non sono tardate ad arrivare. La possibilità che gli attori possano scendere in piazza a 60 anni dall'ultimo grande e storico sciopero, ovviamente, fa tremare l'intera industria dell'intrattenimento. Questo causerebbe un blocco sostanziale della maggior parte dei set attualmente in corso e si aggiungerebbero a quelli già fermi per lo sciopero degli sceneggiatori.

Le parole di Iger arrivano dopo il rinnovo per altri due anni del contratto come CEO della Walt Disney confermando quanto il lavoro sia a lungo termine. "La mancanza di consapevolezza di sé in questo business non smette mai di stupirmi" ha commentato l'attore Anson Mount sul proprio profilo Twitter, seguito da altre compresa l'idea di quanto "non sia molto realistico un discorso del genere quando guadagni 27 milioni di dollari l'anno". Questo conferma quanto siano sempre più vicine le arie di un possibile sciopero degli attori.

Insomma, le parole di alcuni membri del sindacato non sembrano essere tra le più rassicuranti. Addirittura il cast di Oppeheimer sarebbe pronto allo sciopero. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!