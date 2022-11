Disney shock: Bob Iger torna come CEO, Bob Chapek si dimette

Improvviso cambio al vertice Disney. A quasi un anno dal suo addio, Bob Iger ha annunciato di aver assunto il ruolo di CEO. Contestualmente Bob Chapek ha rassegnato le proprie dimissioni. Quest'ultimo aveva sostituito proprio Iger alla guida dell'azienda nel febbraio 2020 e ora lascia il ruolo nelle mani del suo predecessore.

Deadline riporta che dopo alcuni passi falsi di Chapek avevano alimentato le voci sul possibile cambio della guardia ma le dichiarazioni di Susan Arnold, a capo del consiglio Disney, avevano rassicurato:"Bob è il leader giusto al momento giusto per The Walt Disney Company, e il consiglio ha piena fiducia in lui e nel suo gruppo dirigente".



Ora il repentino cambio al vertice. Dopo l'addio di Bob Iger e l'insediamento di Chapek ora è tempo di un nuovo avvicendamento. Iger ha annunciato il proprio ritorno ai lavoratori Disney con queste parole:"È con un incredibile senso di gratitudine, umiltà e, devo ammettere, anche un po' di stupore, che vi scrivo questa sera la notizia che tornerò alla Walt Disney Company come amministratore delegato".



Ecco la dichiarazione ufficiale del consiglio Disney:"Ringraziamo Bob Chapek per il suo servizio a Disney nel corso della sua lunga carriera, inclusa la difficile fase di sfide proposte dalla pandemia. Il consiglio di amministrazione ha deciso che, di fronte ad un periodo sempre più complesso di trasformazioni dell'azienda, Bob Iger è particolarmente adatto a guidare la compagnia durante questo momento delicato. Iger ha il profondo rispetto del team guida Disney, con cui ha lavorato a stretto contatto fino alla sua uscita dalla compagnia 11 mesi fa ed è molto ammirato dai dipendenti Disney in tutto il mondo, tutte caratteristiche che dovrebbero garantire una transizione fluida e senza traumi nella leadership".



Nell'ultimo periodo Disney ha perso oltre il 40% in termini di valore di mercato delle azioni, con dati in calo rispetto alle aspettative. A giugno Bob Chapek aveva rinnovato il suo contratto con la compagnia.