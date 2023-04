Bob Iger, Time inserisce il CEO Disney tra le 100 persone più influenti al mondo

Bob Iger (CEO Disney dal novembre 2022) è ufficialmente tra le 100 personalità più influenti al mondo, stando alla classifica del Time Magazine. In occasione del riconoscimento, figura in una delle quattro copertine per l'edizione cartacea della rivista.

Così scrive Mary Barra, CEO di General Motors: "Per 100 anni, la Walt Disney Co. ha intrattenuto, informato e ispirato persone in tutto il mondo attraverso l'impiego di una narrazione senza pari. Bob Iger ha condotto l'azienda al successo per quasi due anni, rappresentando uno dei migliori leader di sempre". Ha inoltre continuato: "C'è una ragione per cui Bob è uno dei CEO più ammirato al mondo. Ha guidato acquisizioni storiche, lanciato piattaforme di distribuzione innovative e ottenuto ottimi risultati finanziari, il tutto senza mai dimenticare persone, dipendenti e fan, perché in loro assenza niente di tutto ciò sarebbe possibile".

Da parte sua, questo è stato il commento di Iger: "Mi capita di credere – studiando, lavorando nella creatività da ormai 50 anni – che la creatività sia una specie di miracolo. Sai, nasce dalla passione di un grande creatore, si alimenta da svariate risorse e talvolta dal lavoro di squadra, dalla serendipità. È interessante come dopo tutti questi anni in cui sono coinvolto (e perfino tornato) nella Disney io riesca ancora meravigliarmi della creatività nella sua forma più alta", sulla scia della necessaria capacità di "essere completamente in grado di adattarti in tempi rapidi": in un'altra occasione, Bob Iger ha parlato del futuro di Hulu.

Economia a parte, a rivestire un ruolo centrale sono i valori stessi: "Analizzando la parabola dei grandi marchi nel tentativo di realizzare perché alcune aziende resistono alla prova del tempo e rimangono in alto, la conclusione a cui si può giungere con facilità è che la maggior parte delle aziende che scompaiono lo fanno perché hanno abbandonato i valori fondamentali sui quali si basano". Al contempo, il fronte economico non può che risentine positivamente: Disney segna un +8% in borsa dopo il ritorno di Bob Iger.